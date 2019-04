Johann Altmann: "Das wird viel Geld kosten. Aber das muss es uns wert sein."

Etwa für ein verbessertes Wegeleitsystem in U-Bahnhöfen, einen WC-Finder, rollstuhltaugliche Taxis, Zuschüsse für barrierefreie Wohnungen, Gebärdendolmetscher für Behördengänge, ehrenamtliche Assistenzkräfte und verbesserte Informationen über barrierefreie Angebote. Alle Fraktionen beteuerten ihre Unterstützung: "In München sind zehn Prozent der Bevölkerung Menschen mit Behinderung", so Stadtrat Marian Offman (CSU), dazu gehörten auch die, die nicht sichtbar erkrankt sind.