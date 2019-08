München hat eine neue schicke Bar in bester Lage. Nach monatelangen Umbauarbeiten und einer Renovierung hat das Kubaschewski am Karlsplatz 5 die Türen für seine Gäste geöffnet. "Kuba.." was? Der Name der Bar geht auf die Filmproduzentin Ilse Kubaschewski zurück, welche in den 50ern den Laden am Gloria Filmpalast erbaut hatte.