Neue Bahnradexpertin Olympiasiegerin Kristina Vogel bekommt Job beim ZDF

Vogel galt über viele Jahre hinweg als eine der besten Bahnradfahrerinnen der Welt. Zu ihren größten Erfolgen zählen die beiden Olympiasiege 2012 in London (mit Miriam Welte) und 2016 in Rio de Janeiro. Darüber hinaus wurde sie elfmal Weltmeisterin und stellte mehrere Weltrekorde auf. Bei einer Kollision mit einem niederländischen Kollegen während einer Trainingssession zog sie sich im Juni 2018 eine schwere Wirbelsäulenverletzung zu. Nach künstlichem Koma und vier Wochen Intensivstation verkündete Vogel in einer Pressekonferenz, dass sie querschnittsgelähmt sei.