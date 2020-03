AZ: Herr Dahlke, wie können wir die Immunkraft stärken, um uns vor Viren zu schützen?

RUEDIGER DAHLKE: Erstmal sollte man sich fragen, was ein Virus macht. Ein Virus ist nämlich einfach nur ein Stück DNA ohne Funktion. Dieses muss sich in eine Zelle einschmuggeln, damit die Zelle nach seinem Muster Viren produziert. Und die Zellen des Abwehrsystems, die etwas dagegen machen können, sind die sogenannten natürlichen Killerzellen. Und gerade diese regt man auf dramatische Weise an bei ausgedehnten Waldspaziergängen – dem sogenannten Waldbaden! In der japanischen Universität Nagano gibt es eine eigene Fakultät zum Thema Waldbaden. Studien belegen, dass jeder Aufenthalt im Wald die Zahl natürlicher Killerzellen unseres Immunsystems erhöht. Schon nach einer Stunde ist das Blutbild deutlich verbessert; ein Tag im Wald wirkt bereits eine Woche und drei Tage einen Monat nach. Das wurde wissenschaftlich gemessen und belegt.