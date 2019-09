Dem Bericht zufolge führt Champions-League-Sieger Alisson Becker die 10-köpfige Kandidatenliste an. Der Brasilianer gewann bereits die Auszeichnung für den besten Keeper in der letztjährigen Champions-League-Saison und zählt auch beim FIFA-Award, der am kommenden Montag vergeben wird, als heißer Titel-Anwärter.