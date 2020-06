Vom Dunkeln ans Licht: In zwölf Schaukästen sind die Funde aus der Erde ausgestellt, dazu gibt es Info-Tafeln, Filmmaterial und Interviews mit Überlebenden. Besucher spüren so etwas vom Alltag, der Not, der Willkür und der Gewalt, der insgesamt 20.000 Männer und Frauen in Feldmoching während des Zweiten Weltkriegs ausgesetzt waren. Auch die Zeit nach der Befreiung des KZ am 30. April 1945 wird beschrieben.