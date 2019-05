Ausgestorbene Tiere wie den Dodo zu essen ist eine der gar nicht mal so verrückten Ideen, die im Museum Mensch zur Zukunft des Essens in der Ausstellung "Meat the future – What’s on your menu 2028?" präsentiert werden. Mit Gewebeuntersuchungen und genetischen Tests könnten Wissenschaftler das ausgetrocknete Exemplar eines Dodos wieder zum Leben erwecken und dann die Zellen in einem Bioreaktor mit Nährlösung zu Fleisch züchten.