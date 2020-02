Neue Anschuldigungen Prinz Andrew: Falsches Alibi von langjährigem Mitarbeiter entlarvt?

Ein nächtlicher Ausflug?

Der ehemalige Schutzbeamte deutet in seinen jüngsten Aussagen allerdings an, dass Prinz Andrew in besagter Nacht möglicherweise erst in den frühen Morgenstunden in den Buckingham Palast zurückgekehrt sei. Wie er weiter ausführt, soll der Royal die Wachen im Palast angeschrien haben, weil sie ihm nicht schnell genug die Tore geöffnet hätten.