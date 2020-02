Neue Anschuldigungen "Empire"-Star Jussie Smollett muss wieder vor Gericht

Neuer Ärger für Jussie Smollett (37, "Sum Of My Music"): Nachdem im vergangenen Jahr eine Anklage gegen den Schauspieler und Sänger fallen gelassen wurde, muss er demnächst laut Medienberichten wieder vor Gericht erscheinen. Laut Sonderstaatsanwalt Dan Webb wird Smollett vorgeworfen, mehrere Verstöße gegen die öffentliche Ordnung begangen zu haben. Er soll gegenüber der Polizei falsche Angaben gemacht haben. Sein Fall wird am 24. Februar vor Gericht verhandelt.