Neue "American Crime Story"-Staffel Monica Lewinsky produziert Serie über den Clinton-Skandal

Diese Entscheidung erklärt Murphy laut der Seite wie folgt: "Ich habe zu ihr gesagt: 'Niemand außer dir sollte deine Geschichte erzählen, und es wäre ekelhaft, wenn sie es doch tun." Basieren wird die Handlung derweil auf dem Bestseller "A Vast Conspiracy: The Real Story Of The Sex Scandal That Nearly Brought Down A President" von Jeffrey Toobin.