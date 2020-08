Die Immobilie konnte in dieser Krise einmal mehr unter Beweis stellen, dass sie die beste und sicherste Anlage für Ihr Kapital ist. Mietern wurde die Miete bestenfalls gestundet, das führt zu Doppelbelastungen in den nächsten Monaten, da der Rückstand abgezahlt werden muss. Als Eigentümer einer Wohnung haben Sie keine Doppelbelastung zu befürchten, die laufenden Kredite wurden in der Regel prolongiert, das bedeutet, um den Zeitraum der Aussetzung der Zahlungen verlängert.