Neubau soll her Kein Denkmalschutz: Klavier-Hirsch-Haus wird abgerissen!

Das Planungsreferat bestätigt, es läge bisher noch kein Antrag vor, man wisse aber, dass ein Abriss und Neubau geplant sind. Das Haus sei nicht in der Denkmalliste eingetragen, und auch nicht Teil eines denkmalgeschützten Ensembles. Allerdings gilt hier, von der Müllerstraße bis zur Fliegenstraße, ein Bebauungsplan. Der schreibt vor, was an der Stelle baurechtlich möglich ist, etwa wie Fenster aussehen und angeordnet sind, die Höhe, dass ein Satteldach vorgeschrieben ist. Demnach dürfte ein moderner Glas-Beton-Klotz kaum möglich sein.