Neuauflage zum Klassiker Das wird gruselig: "Event Horizon"-Serie kommt zu Amazon Prime Video

Zusammen mit Paramount Television wird der Streaming-Gigant den Stoff neu verarbeiten. Ob als Sequel, Prequel oder Reboot ist allerdings nicht klar. Die Filmvorlage aus dem Jahr 1997 handelt von einer geheimen Rettungsmission für ein im All verloren gegangenes Raumschiff, das einige bitterböse Überraschungen für seine Retter bereithält. Ob der Original-Cast um Laurence Fishburne (58, "Apocalypse Now") und Sam Neill (71, "Jurrasic Park") wieder mit an Bord sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt.