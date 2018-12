Nach dem neuen Stil, der seit zwei Jahren in immer mehr Filialen in Deutschland umgesetzt wird, wirken die Läden wie ein Hochglanzraum in einer Fabrikhalle, ein großstädtischer moderner Loft. Die Wände mit Backsteinen und bei Nacht leuchtender Schrift, die Tische erinnern eher an Tresen in der Kneipe – nur eben neu statt mit Bier verschmutzt – und eine schwere knallgelbe Gittertüre trennt den Beratungsbereich vom Servicebereich, wenn die Filiale geschlossen ist. Auch die Standorte Cosimapark und Bonner Platz, zwei von 14 in München, werden ab 2019 so aussehen – mit offener Gestaltung für mehr Nähe zum Kunden.