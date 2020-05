Neu-Interpretation von "80 Millionen" "Sing meinen Song": Hochemotionaler Start der neuen Staffel

Gleich zu Beginn der neuen Reihe "Sing meinen Song" kommt es zu einem emotionalen Auftritt in Südafrika. Rapper MoTrip (32, "So wie du bist") singt eine autobiografische Interpretation des Songs "80 Millionen" von Max Giesinger (31) und sorgt damit bei seinen Musikerkollegen für zahlreiche Gefühlsausbrüche. Eigentlich geht es in dem Hit um die große Liebe, doch MoTrip interpretierte das Stück neu: "Es geht bei mir nicht darum, diese eine Person zu finden, sondern den Ort, an dem man sich zu Hause fühlt. Ich bin ja nicht in Deutschland geboren und war sehr jung, als ich herkam. Mein Papa hat uns nach Deutschland gebracht. Wir sind vor dem Krieg im Libanon geflohen."