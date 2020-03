Netzkapazität stößt an Grenze Müssen Netflix, Amazon Prime und Co. wegen Corona-Krise abschalten?

Videokonferenzen abhalten und dergleichen mehr macht sich so langsam bemerkbar. Netzbetreiber in Österreich und der Schweiz melden erste Probleme. Die Folge: Laut Medienberichten wird ein Aussetzen der Netzneutralität erwägt. Nutzer von Streamingdiensten wie Netflix oder Amazon Prime Video könnten also bald in die dunkle Röhre gucken. Denn kommt es zu einer Überlastung des Netzes, würden Dienste, die einen Großteil der Datennutzung ausmachen, vorübergehend gedrosselt oder gar abgeschaltet werden. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" (NZZ) schreibt, hätten entsprechende Gespräche zwischen dem Schweizer Bund und den Telekomfirmen bereits stattgefunden.