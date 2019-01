Netflix warnt vor "Bird Box Challenge" "Bird Box": So hält der Thriller mit Sandra Bullock das Netz in Atem

In dem neuen Netflix-Thriller "Bird Box" werden die Menschen von einer dunklen Macht in den Tod getrieben, wenn sie keine Augenbinde tragen. Über dieses Schicksal machen sich nun viele Menschen im Internet lustig - und bringen sich durch die "Bird Box Challenge" oftmals selbst in Gefahr. Der virale Trend rund um den Horrorfilm mit Sandra Bullock (54, "The Blind Side") hat solche Ausmaße angenommen, dass der Streamingdienst auf Twitter nun ausdrücklich davor gewarnt hat, mit verbundenen Augen durch die Gegend zu laufen.