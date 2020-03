Netflix-Verfilmung "Exit West" Barack und Michelle Obama: Zusammenarbeit mit Marvel-Regisseuren?

Das Online-Portal "Collider" berichtet, dass das ehemalige "First Couple" der Vereinigten Staaten den erfolgreichen Roman von Mohsin Hamid (48) mit ihrer Firma in einen Spielfilm verwandeln will. In dem vierten Werk des pakistanischen Autors aus dem Jahr 2017 wird die weltweite Flüchtlingskrise thematisiert. Die Handlung folgt dem jungen Pärchen Saeed und Nadia, das im Mittleren Osten dazu gezwungen wird, aus der Heimat zu fliehen. Später stoßen die beiden zu einer Migrantengruppe, die mithilfe von bewachten magischen Türen zu Zufluchtsorten auf der ganzen Welt aufbricht.