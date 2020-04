Netflix, TV Now, USA Faszination "Sisi": Gleich drei Serien wollen ihr Leben zeigen

US-Ausgabe im Stil von "The Crown"

Last but not least berichtete die US-Seite "Variety" exklusiv über eine "Sisi"-Serie. Interessant hierbei: Mit Amy Jenkins (54) konnte laut des Berichts eine erfahrene Drehbuchautorin und Showrunnerin gewonnen werden, die auch schon an der Netflix-Serie "The Crown" mitwirkte. Vorlage für die US-Produktion sollen die Bücher von Allison Pataki (36) sein, "The Accidental Empress" und "Sisi: Empress on Her Own".