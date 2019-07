Netflix-Start am 19. Juli "Haus des Geldes": Das erwartet Fans in der 3. Staffel

Und darin liegt schon der größte Unterschied der dritten Staffel gegenüber den ersten beiden: Während die ersten 22 Folgen der laut Netflix erfolgreichsten nicht-englischsprachigen Serie gefühlt nur an einem einzigen Ort spielten, wirken die Bilder aus Staffel drei wie eine actiongeladene Weltreise. Der Zuschauer sieht Verfolgungsjagden in schnell geschnittenen Bildern aus Thailand, Panama, europäischen Großstädten wie Madrid und auch Florenz. Die Story ist also deutlich größer angelegt als das Psycho-Kammerspiel im Inneren der Notendruckerei.