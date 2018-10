Netflix-Serie kommt 2019 So sieht Henry Cavill als "The Witcher" aus

Alle Fans der beliebten Buch- und Videospiel-Reihe "The Witcher" können es kaum erwarten: Netflix arbeitet derzeit an einer Serien-Adaption und hat für die zentrale Figur, den Hexer Geralt von Riva, keinen geringeren als "Superman"-Darsteller Henry Cavill (35) verpflichtet. Jetzt veröffentlichte der Streaminganbieter auf seinem offiziellen Twitter-Account die ersten Bilder von Cavill in kompletter "The Witcher"-Montur.