Netflix-Hype Robbie Williams und Ayda Field: Skurriles "Tiger King"-Work-out

Das Ehepaar hat ihre neueste Sporteinheit unter das Motto "Tiger King" gestellt - inklusive Dekoration und Outfits. Während Ayda Field, die während des sechseinhalbminütigen Videos auch tatsächlich Sport macht, in einer Leoprint-Leggins auftritt, hat Williams sehr tief in die Kostümkiste gegriffen. Er trägt Cowboyhut- und Stiefel, ein Batik-Shirt mit der Aufschrift "Puppies make me happy" ("Welpen machen mich glücklich") - und die berühmte Tiger-Unterhose, die schon im Video zu "Rock DJ" für Aufsehen gesorgt hatte.