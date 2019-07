Nesselsucht wird durch Stress ausgelöst Fans in Sorge: BTS-Mitglied V spricht über seine Krankheit

Müssen sich die Fans Sorgen um V machen?

Fans müssen sich nach seiner Krankheits-Offenbarung um V also nicht allzu große Sorgen machen, da die Symptome des Nesselfiebers gut kontrollierbar sind. Im Moment dürfte sich der Stressfaktor der Band in einem gesunden Rahmen bewegen. Am 14. Juli gaben BTS in Shizuoka, Japan, ihr vorerst letztes Konzert ihrer "Love Yourself: Speak Yourself"-World Tour, bevor es erst am 11. Oktober in Riyadh, Saudi-Arabien, weitergeht.