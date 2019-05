Benjamin Piwko (39) hat sich bei seiner "Let's Dance"-Performance am Freitagabend am unteren Rücken verletzt. Schon bei der Juryverkündung war der gehörlose Kampfkunstmeister und Schauspieler nicht mehr im Saal. Wie RTL bekanntgab, hatte er sich "eine Blockade des Iliosakral-Gelenks zugezogen und musste deshalb ärztlich versorgt werden". Jetzt gehe es ihm "schon viel, viel besser", sagte er der Nachrichtenagentur spot on news über die Verletzung: "Es tut immer nochmal wieder weh, aber wir trainieren schon wieder und ich werde sehr gut gepflegt."