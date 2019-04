Nerve, Ein Sommer in der Toskana, ... TV-Tipps am Sonntag

20:15 Uhr, ZDF, Ein Sommer in der Toskana, Liebesfilm

Laura (Wolke Hegenbarth), 35, lüftet in der Toskana ein streng gehütetes Geheimnis ihrer verstorbenen Mutter. 25 Jahre hatte diese in Lucca eine heimliche Affäre. Einmal im Jahr hat ihre Mutter Gloria zur gleichen Zeit am selben Ort Emanuele della Torre (Rolf Sarkis) getroffen. Durch diese ungeheuerliche Entdeckung gerät Laura in Turbulenzen aus Verrat und Betrug, die ihr beinahe den Glauben an die Liebe nehmen.