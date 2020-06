"Nerds hätten mich gehasst" Harrison Ford wurde fast von "Star Trek"-Schauspieler überfahren

"Ich hätte beinahe Han Solo getötet"

"Die Blicke von mir und dem Typen im Anzug treffen sich - und es ist Harrison Ford!" Er sei völlig geschockt gewesen, so Wang: "Ich denke mir nur: 'Oh mein Gott, ich hätte beinahe Han Solo getötet!' Nerds auf der ganzen Welt hätten mich gehasst." Erst später habe er erfahren, warum Harrison Ford am Set gewesen sei. In einer Zeitschrift hätte er gelesen, dass Ford für ein Screening von "Das Kartell" vor Ort gewesen wäre. "Er hätte wegen mir ein Krüppel sein können", so Wang.