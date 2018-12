Wie groß ist ihr Einfluss bei den Dreharbeiten?

NEMEC: Wir machen Vorschläge bei der Umsetzung.

WACHTVEITL: Ich glaube an Arbeitsteilung, aber die erfahrenen Regisseure lassen sich darauf ein.

NEMEC: Junge Regisseure haben oft Angst, sich zu verzetteln, wenn wir beide wieder etwas ausprobieren wollen. Sie haben einen wahnsinnigen Druck von der Produktionsseite, in kurzer Zeit alles zu drehen. Ein souveränerer, routinierterer Regisseur kann sich darauf einlassen, weil er die Zeit und das Pensum unter Kontrolle hat.

WACHTVEITL: Aber für Regisseure ist es oft auch ganz angenehm, dass wir so ein selbstorganisierendes System sind. Wir haben in achtzig Folgen wahrscheinlich 200 Büroszenen gedreht, das ist ein Reservoir, aus dem man schöpfen kann.

Begonnen haben Sie 1991. Welche neuen Akzente haben Sie gesetzt?

NEMEC: Der Humor und die Dialoge waren anders als bei den Tatorten davor. Wir waren ein Münchner und einer mit Migrationshintergrund – und beide gleichberechtigt. Das gab es vorher nicht.

WACHTVEITL: Das hat das übliche Schema des Kommissars im Vordergrund und der Assistenten als Satelliten aufgebrochen. Inzwischen wurde das oft kopiert, weil das den Drehbuchschreibern viele Möglichkeiten eröffnet. Die zwei Kommissare können eine völlig andere Meinung haben, und weil es keine Rangfolge gibt, prallen sie ganz anders aufeinander, als wenn einer sagt: Fahr schon mal den Wagen vor.

Der Film, der am Sonntag zu sehen ist, ist gelungen, aber nicht allzu nah an der Wirklichkeit. Wie realitätsnah muss ein Tatort sein?

NEMEC: Wir haben über vieles in diesem Film gesprochen und einiges noch geändert. Bei manchem habe ich gesagt: Das glaube ich nicht. Eine Figur in dem Film war uns zu beliebig böse: Eine psychisch kranke Figur kann alles machen.

WACHTVEITL: Man macht es sich einfach, wenn man ein Monster zeigt und sich nicht um psychologische Plausibilität bemüht. Denn dann ist alles möglich. Das ist wie bei einem Architekten, der auf der grünen Wiese alles bauen kann: Es gibt keine kreativitätsfördernden Hindernisse mehr.

In dem Film am Sonntag geht es um Selbstjustiz und als Zuschauer empfindet man Empathie mit dem Täter. Haben Sie keine Angst, dass der Film falsche Emotionen weckt?

WACHTVEITL: Wir wollen Emotionen wecken, aber sie müssen in einem Diskurs bewältigt werden. Wer bei dem Film sagt: Richtig, Rübe ab – der würde das ohne den Film auch sagen.

NEMEC: Im Film wird Selbstjustiz verurteilt, da gab es viel gefährlichere Szenen. Zum Beispiel wurde an einer Autobahnbrücke ein an einem Seil hängender Stein herabgehängt, um einen lebensgefährlichen Unfall zu provozieren, diesen zu filmen und an die Medien zu verkaufen. Da hatte ich wirklich Angst vor Nachahmung.

WACHTVEITL: Ein anderer hochgelobter Tatort hatte einen Schluss, den ich rechtsstaatlich bedenklich fand. Da hatte eine überführte Mörderin einen guten Grund für ihre Tat – ihr Kind war missbraucht worden – und unsere Kommissarsfiguren haben ihr geholfen, die Sicherheitskontrollen am Flughafen unbemerkt zu passieren. Da hätte ich mir gewünscht, dass die Leute sagen: Moment, das geht nicht. Ich möchte nicht in einem Staat leben, in dem das Gesetz in den Händen von zwei Polizisten liegt.

ARD, Sonntag, 20.15 Uhr