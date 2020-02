München - Wer am Samstag zum Einkaufsbummel in die Innenstadt will, sollte das eigene Auto zuhause lassen und lieber mit öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadt fahren. Ab Mittag wird es eng, dann ziehen die Siko-Gegner in einem großen Protestzug vom Stachus los, um den Tagungsort am Promenadeplatz zu umzingeln.