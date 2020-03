München - Für zahlreiche Fußball-Fans dürfte es ein ungewohntes Gefühl gewesen sein. Normalerweise startet die Fußball-Saison in diesen Wochen in die heiße Phase. Doch am 26. Bundesliga-Spieltag ruhte der Ball, er bleibt sogar noch bis zum 2. April verstaut - mindestens. Aktuell gibt es Wichtigeres als Sport, die Coronavirus-Pandemie versetzt Menschen weltweit in Sorge.