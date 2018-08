Negativreaktionen auf Protzbild Das Netz geht auf Ex-Dortmund-Kicker Emre Mor los

Auf einem seiner neuesten Instagram-Bilder chillt der Fußballer am Pool, sitzt dabei in einem güldenen Prunksessel - wie auf einem Thron. Dessen Rückenlehne ist mit dutzenden Glitzersteinen verziert, die wie bei einem Trikot den Namen und die Rückennummer Mors zeigen. Das Protzbild ist für so einige Social-Media-Nutzer nicht gerade ein Zeichen des guten Geschmacks, sondern eher eines der Selbstüberschätzung.