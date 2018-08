Negative Aussagen zur Tour Nicki Minaj beschuldigt Travis Scotts Manager der Hetze

Nicki Minaj setzt zum Rundumschlag an. War es vor einigen Tagen noch Travis Scott (26), den sie in ihrer Radioshow "Beats 1" mit unschönen Worten bedachte, so war es gestern dessen Co-Manager Irving Azoff (70). "Angeblich versuchte er, eine Hetzkampagne gegen meine Tour anzustoßen und kontaktierte Leute in den Medien, um negative Dinge über meine Tour zu verbreiten", beschuldigt die Sängerin Azoff laut "Variety". In seiner Position habe er genug Einfluss dafür. "Es ist ekelhaft, was diese Leute systematisch versucht haben, zu tun", schließt sie ihre Hasstirade.