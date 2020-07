Neben Kim Kardashian Diese Menschen stehen Kanye West jetzt bei

Arbeit an neuem Album

"ET Online" berichtet zudem, dass Musikproduzent Damon Dash am vergangenen Mittwoch zusammen mit West gesichtet wurde. Die beiden sollen am Album des Rappers arbeiten, das West mittlerweile mehrfach angekündigt hat. Das Album, das nach seiner verstorbenen Mutter Donda (1949-2007) benannt ist und nach Angaben des Rappers am Freitag veröffentlicht wird, wird offenbar den Titel "Donda: With Child", nur "Donda" oder "DND: WTH CHLD" tragen.