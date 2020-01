Neben der Spur, Drogen für Amerika, ... TV-Tipps am Montag

20:15 Uhr, kabel eins, Daredevil - Director's Cut, Fantasyactiondrama

Der kleine Matt Murdock und sein Vater Jack, der sich mit Boxkämpfen über Wasser hält, führen ein bescheidenes Leben in New York. Eines Tages verliert Matt bei einem Unfall, bei dem er mit radioaktivem Müll in Kontakt kommt, sein Augenlicht. Seine Erblindung hat allerdings zur Folge, dass Matts andere Sinneswahrnehmungen geschärft werden. Als sein Vater auf offener Straße ermordet wird, möchte Matt (Ben Affleck) seine einzigartige Begabung nutzen, um dessen Tod zu sühnen. Während er tagsüber als Anwalt tätig ist, sorgt er nachts als Superheld Daredevil auf den Straßen New Yorks für Recht und Ordnung.