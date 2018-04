Alternativen ab der Friedenheimer Brücke sind die Routen über die Arnulfstraße oder im Süden über die Landsberger Straße – beides wenig beliebte Strecken bei Radlern. Derzeit gibt es eher ein Strecken-Flickwerk an der nördlichen Gleisseite, unterbrochen von der gewaltigen Baustelle der Bahn.

Was den Radlern bleibt, sind Geduld, bis die Stammstrecke gebaut ist – dann kommt nämlich auch ein Radweg direkt an den Gleisen entlang – und die Hoffnung auf kleine Verbesserungen an besonders vertrackten Stellen. Etwa auf einen baldigen Bau des Radweges vom Zentralen Omnisbusbahnhof zur Donnersbergerbrücke.

AZ-Meinung: So funktioniert es nicht

Die Idee ist super: Einen breiten Radweg entlang der S-Bahntrasse führen. Was für eine charmante Idee, um entnervten S-Bahn-Pendlern eine Alternative zur fast täglichen Stellwerkstörung zu bieten. Doch an der Radlstammstrecke sieht man wieder deutlich, woran es in München hakt: an einer gescheiten Radlplanung.

Erst teert die Stadt einen Abschnitt, dann muss sie ihn wieder abreißen. Während München weiter über Radwegeführung diskutiert, baut man im Landkreis am ersten Radschnellweg. Als Münchner schlängelt man sich derweil weiter um Hindernisse. Eine Strecke, die nur abschnittsweise gut funktioniert bringt niemanden dazu, aufs Rad umzusteigen. Da kann man sich ja gleich wieder in die verspätete S-Bahn setzen. Oder seinen Zündschlüssel suchen.

Lesen Sie hier weitere Geschichten aus München