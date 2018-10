Neben Aniston und Witherspoon Steve Carell macht Starbesetzung in neuer Apple-Serie komplett

Eine Gleichgesinnte

Ähnlich ergeht es Carells weiblichem Co-Star Jennifer Aniston. Auch sie war nach der Erfolgsserie "Friends", die 2004 eingestellt wurde, ausschließlich in Film- und Kino-Produktionen zu sehen. Reese Witherspoon, die in einigen "Friends"-Folgen Anistons Schwester verkörpert hatte, feierte zuletzt mit der preisgekrönten HBO-Serie "Big Little Lies" große Erfolge. Die Dreharbeiten zur neuen Apple-Serie sollen laut "The Hollywood Reporter" bereits nächste Woche in Los Angeles beginnen.