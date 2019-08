Nebelduschen abgelehnt Keine Sprühkühlungen in der Münchner Fußgängerzone

Pilotprojekt in Wien mit vier Kühlbögen

In Wien werde demnächst eine "kühle Meile" in einem Pilotprojekt getestet - allerdings in einem Straßenabschnitt außerhalb der Innenstadt. Auf einer Länge von einem Kilometer sollen dort neben Trinkbrunnen und schattenspendenden Bäumen vier Kühlbögen auf den fahrbahnbegleitenden Gehwegen installiert werden.

"Die Akzeptanz und der Erfolg dieser Maßnahme bleibt abzuwarten, so die Stadt München zu dem Versuch in Wien, die in dem Zusammenhang auf die "bewährten Elemente" in München wie schattenspendende Bäume, Trinkbrunnen und einen "hellen Bodenbelag, der die Sonneneinstrahlung reflektiert" verweist.

