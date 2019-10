NBA-Star ausgeraubt Nach Einbruch bei Dennis Schröder: Polizei in Salzgitter sucht Zeugen

Die Gemeinde Wendeburg gilt als Nobelviertel, in dem sich eine Vielzahl an Villen aneinanderreihen und selbst ein Yachthafen ist dort zu finden. Schröder, der in der nahegelegenen Stadt Braunschweig geboren wurde und seit 2013 in der NBA spielt, besitzt dort eines der Luxus-Anwesen, das nun Ziel der Einbrecher wurde.