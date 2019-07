München - Daniele Baiesi, Sportdirektor der Bayern-Basketballer, verliert sich ja gerne mal im Fachsprech. So auch am Mittwoch, als er via Pressemitteilung Bayerns zweiten Neuzugang für die kommende Saison anpries: "Er ist ein moderner Combo-Forward, der uns viel Energie und Vielseitigkeit geben wird", erklärte Baiesi.