Nachdem das unbekannte Trio die Betreiber des Standes in der Dachauer Straße zunächst als "Nazischweine" bezeichnet hatte, gingen sie in ein Geschäft in der Nähe und kauften dort Crushed Ice. Mit den zerkleinerten Eiswürfeln bewarfen sie dann den Stand. Zudem wiederholten sie ihre Beleidigungen und wollten das ausgelegte Info-Material auf den Boden werfen.