Zeugen beobachteten, wie der AfD-Chef nach der Tat in einer braun-bunten Badehose von der Polizei begleitet wurde. Gegenüber der "MAZ" sagten sie: "Wir waren in der Nähe und haben die Polizeipräsenz gesehen. Kurz darauf lief Gauland in polizeilicher Begleitung in Badehose an uns vorbei. Es war ein großartiger Tag."