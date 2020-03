Martin Runge: Änderung des Bayerischen Bestattungsgesetzes

"Notfalls muss eine Änderung des Bayerischen Bestattungsgesetzes her, aber der Kenotaph kommt weg", sagt er zur AZ und liefert damit einen Hinweis auf das bevorstehende schwierige Prozedere. Neben der starren Haltung von Alfred Jodls Großneffen, der den Stein in Form eines Eisernen Kreuzes auf dem idyllischen Friedhof mitten im Chiemsee unbedingt erhalten will, bläht sich mit einem Urteil des Verwaltungsgerichts die Problematik noch weiter auf. Zwei Lebensbäume, die auch erst im Zuge der Streitigkeiten auf das Grab gepflanzt wurden, um den Namen Alfred Jodl, seinen Dienstrang (Generaloberst) in der NS-Zeit und Geburts- und Todestag zu verdecken, spiegelt die maximale Oberkante des Großneffens im Umgang mit der Familiengeschichte wider.