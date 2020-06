Durch die RTL-Sendung "stern TV" führte am Mittwochabend nicht wie gewohnt Steffen Hallaschka (48), sondern Nazan Eckes (44). Der Grund: Der 48-Jährige befindet sich in Quarantäne. Der Moderator erklärte von zu Hause aus in der Sendung: "Ich kann nicht da sein aufgrund behördlicher Anordnung." Er hatte "einen sogenannten Risikokontakt in der vergangenen Woche", als er sich mit einer Corona-infizierten Person in einem Raum aufgehalten habe.