Nayel Nassar macht Antrag im Schnee Überraschung! Bill Gates' älteste Tochter Jennifer hat sich verlobt

Und auch der Bräutigam in spe teilt die frohe Kunde mit seinen Instagram-Followern: "SIE HAT JA GESAGT! Ich fühle mich gerade wie der glücklichste (und fröhlichste) Mann der Welt. Jenn, du bist alles, was ich mir je vorstellen konnte... und so viel mehr. Ich kann es kaum erwarten, auf dieser Reise, die sich Leben nennt, weiter zusammenzuwachsen, und ich kann mir meines ohne dich einfach nicht mehr vorstellen. Ich liebe dich mehr, als du dir vorstellen kannst, und danke dir dafür, dass du mir jeden einzelnen Tag wie einen Traum vorkommen lässt. Für immer!", so Nayel Nassar.