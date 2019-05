Die Polizei hofft nun, dass Zeugen die Dieben beobachtet haben. Die Fahrzeuge parkten in Oberhaching in der Kybergstraße, der Abt-Petto-Straße sowie in der Josefstraße. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Telefonnummer 29 100 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.