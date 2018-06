Die Rathaus-Grünen möchten deshalb, dass die Planung noch mal mit Blick auf größtmöglichen Erhalt der Bäume geprüft wird. In einer Anfrage an die Stadt will die Fraktion wissen, wie viele der Fällungen tatsächlich mit den Bauarbeiten in Verbindung stehen. Außerdem wollen die Räte wissen, wie viele Bäume erhalten werden könnten, wenn man die Gotthardstraße, wie eigentlich einmal beschlossen, für den Durchgangsverkehr sperren oder den Linienverlauf verschieben würde.