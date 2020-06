Natürliches Peeling Dry Brushing: Warum es guttut, die Haut zu bürsten

So wird richtig gebürstet

Da Dry Brushing den Körper in Schwung bringt, ist der Griff zur Bürste vor allem am Morgen sinnvoll. Wie oft das Treatment erfolgen soll, kann der Anwender oder die Anwenderin individuell entscheiden. Drei- bis viermal pro Woche für jeweils fünf Minuten gilt hier als guter Richtwert. Bitte beachten: Immer von unten nach oben bürsten. Beginnend an den Füßen die Beine entlang, über Hüfte und Hintern zu den Armen. Auch hier wieder in kreisenden Bewegungen an den Händen ansetzen und schließlich zum Oberkörper vorarbeiten bis zur Brust. Gereizte Stellen sollten dabei ausgelassen werden.