Natürliche Haarpracht Graues Haar: Fans sind von Sylvester Stallones neuem Look begeistert

Sylvester Stallone (73, "Rocky") hat mit einem kurzen Instagram-Video für Aufsehen gesorgt. Der Schauspielstar zeigt sich darin mit seinen natürlichen, grau-weißen Haaren samt Bart und wendet sich vom Rücksitz eines Autos aus mit seinem Mantra "Keep Punching!" (zu Deutsch in etwa: "Kämpf' weiter!") an seine Follower. Dass der US-Star scheinbar zukünftig komplett auf Haarfärbemittel verzichtet, kommt bei den Fans gut an.