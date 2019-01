Natürlich mit Inka Bause Spin-off geplant: "Bauer sucht Frau" wird international

Schon in den vergangenen Staffeln haben auch immer wieder Landwirte aus dem Ausland bei "Bauer sucht Frau" ihr Liebesglück gesucht. Nun legt RTL sogar noch einen drauf. Wie der Sender am Freitag bekannt gab, wird aktuell an einem Spin-off mit dem Titel "Bauer sucht Frau international" getüftelt.