München - Was so ein Ex-Löwe und zehnfacher Nationalspieler in der Länderspielpause so treibt, wenn er nicht von Bundestrainer Jogi Löw nominiert wird? Giesing, Sechzge – zurück zu den Wurzeln: Kevin Volland, Bundesligastar von Bayer Leverkusen, schaute am Samstag im Grünwalder Stadion vorbei.