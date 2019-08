Paul Zipser will mit dem FC Bayern auch in der Europaleague erfolgreich sein

Wie hat es Sie nach Spanien zu Burgos verschlagen?

Ich war sehr lange raus, habe mir die Zeit genommen, die man sich nehmen muss, um diese Verletzung komplett auszuheilen. Das hat ewig gedauert, so dass ich erst im Januar mit Aufbautraining anfangen konnte. Dann hatte ich einige Angebote und habe Burgos als am sinnvollsten erachtet, weil da die Saison länger ist. Jedes Teamtraining, jedes Spiel hat geholfen. Rückblickend war das eine gute Entscheidung.

Jetzt sind Sie beschwerdefrei und wieder Bayern-Spieler! Haben Sie die Entwicklung des Klubs verfolgt?

Klar, das ist auch dieses Jahr wieder ein sehr starkes Team. Hauptziel ist wieder die Meisterschaft. Letztes Jahr hat Bayern eine sehr gute Euroleague gespielt, darauf wollen wir in diesem Jahr aufbauen und in der Euroleague angreifen. Und so wie der Kader bislang aussieht, können wir uns das auch vornehmen.

In absehbarer Zeit werden diese Highlight-Spiele in einer adäquaten Halle im Olympiapark stattfinden. Wie wichtig ist solch ein Ambiente?

Wann kommt die Halle eigentlich? Ich weiß nur, dass eine neue Arena gebaut wird, aber solche Großprojekte sind ja immer kompliziert. Natürlich würde ich mich sehr freuen, da zu spielen. Das wird ein geiles Ding, das nochmal einen neuen Schub in die Stadt bringt. Aber jetzt freue ich mich erst mal auf den heimischen Audi Dome.

Derzeit bereiten Sie sich mit der Nationalmannschaft auf die WM im September in China vor, ebenfalls mit einem starken Kader. Noch nie gab es so viele NBA-Spieler im deutschen Nationalteam.

Wir haben sehr viel Talent, viel Qualität, und müssen nun herausfinden, wie wir spielen und erfolgreich sein wollen. Viele haben schon miteinander gespielt, aber so in dieser Besetzung eben noch nicht. Ich kann seit Monaten nicht mehr abwarten, dass es endlich losgeht. In jedes Training gehe ich mit einem kleinen Kribbeln.

Wie hat sich aus Ihrer Sicht der deutsche Basketball in den letzten Jahren entwickelt?

Neue Bundesligen, neue Deutsche-Regelungen in der BBL: Der deutsche Basketball hat in den vergangenen Jahren einiges richtig gemacht. Man sieht wirklich in jedem Jahrgang ein paar Talente rauskommen. Wir sind in der Nationalmannschaft nicht nur diese 15 Leute, sondern haben an die 30 Spieler, die uns auch in der WM-Qualifikation geholfen haben, dass wir jetzt an dem Punkt sind, uns auf die WM vorbereiten zu können. Und wer die Quali-Spiele gesehen hat, weiß: Es war immer ein gutes Team, und immer mit der Qualität, die wir auch brauchen.

